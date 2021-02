Erster Bauabschnitt im März : SH Netz investiert 388.000 Euro in Drage und Looft

Das Unternehmen will die Versorgungssicherheit in den Ämtern Schenefeld und Itzehoe-Land erhöhen.

Looft/Drage | Im Zuge der Modernisierung ihrer Stromnetze investiert die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) in den Ämtern Itzehoe-Land und Schenefeld in die Verkabelung von Mittelspannungsfreileitungen. Der erste Bauabschnitt startet in den Gemeinden Drage und Loof...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.