Umweltsünder in Drage : Eternitplatten unerlaubt in der Feldmark entsorgt

Der Landwirt aus Drage bleibt jetzt auf der kostspieligen Entsorgung des Sondermülls sitzen.

Drage | Am Montagmorgen (1. März) hat ein Landwirt aus Drage festgestellt, dass auf seinem Feld Eternitplatten unerlaubt abgelegt wurden. Der Geschädigte hatte sich am Vormittag bei der Polizei gemeldet, nachdem er an seiner landwirtschaftlichen Fläche in der Straße Schäferei die Dachplatten gefunden hatte. Diese waren im Zufahrtsbereich der Feldmark in Richt...

