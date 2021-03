Dithmarschen und Steinburg : Lange wurde kein Schaf vom Wolf getötet – doch gesehen wird er immer wieder

Die Riss-Serie in Dithmarschen endete im Oktober, in Steinburg ist seit April Ruhe. Gesichtet wurden Wölfe zuletzt in Heide, Wulfsmoor und Erfde.

Itzehoe/Heide | Zuletzt traf es einen Deichschäfer in St. Michaelisdonn: Am 14. Dezember gab es einen Angriff auf seine Herde. Das Ergebnis der DNA-Untersuchung lautet: „nicht analysierbar“, eine Endbewertung steht noch aus. Doch die Vermutung liegt nahe, dass es ein Wolf war – da ein größerer Teil des toten Schafes aufgefressen worden war. Monatelange Riss-Serie ...

