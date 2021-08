Reitunfall in Dithmarschen : Pferd im Graben – Feuerwehr muss helfen

Bei einem Ausritt war in Schlichting ein Pferd ausgerutscht, in einen Graben gefallen und liegen geblieben.

Schlichting | Am Sonntagmittag (22. August) schrillten gegen 11.40 Uhr die Funkmeldeempfänger der Feuerwehren Schlichting, Hennstedt sowie Kleve (Kreis Dithmarschen). Bei einem Ausritt war in Schlichting ein Pferd ausgerutscht, in einen Graben gefallen und liegen geblieben. Während die 19-jährige Reiterin unverletzt blieb, konnte sich das Pferd aus dieser Zwangslage...

