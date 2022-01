Corona in Dithmarschen : Kliniken in Heide und Brunsbüttel verkürzen Quarantäne für Mitarbeiter

Insgesamt sind an den Kliniken rund 160 Mitarbeiter als Kontaktpersonen in Quarantäne. Stationen mussten geschlossen, Behandlungen verschoben werden.

Heide/Brunsbüttel | Die explodierenden Corona-Zahlen in Dithmarschen haben jetzt erneut zu Konsequenzen geführt. Weil auch viele Mitarbeiter erkrankt sind, haben die Westküstenkliniken in Heide und Brunsbüttel mit „steigenden Personalausfällen insbesondere durch die verschärften Quarantänebestimmungen zu kämpfen“. Unternehmenssprecher Sebastian Kimstädt teilt am Mittwoch...

