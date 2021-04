Mitten in Dithmarschen : Einsiedler baut Holzhaus am See im kreiseigenen Wald

Polizei und Verwaltung haben sich jetzt ein Bild von der Situation gemacht und eine Frist zur Räumung ausgesprochen.

Heide | Es ist eine Idylle wie sie sich mancher in Zeiten von Corona wünscht. Einsamkeit und Ruhe umgibt die Dithmarscher Kreistannen. Rings herum gibt es nur Bäume und Wasser. In einiger Entfernung liegt ein abgeerntetes Maisfeld. Müll, Abwasser, Brandschutz, Baurecht – viele ungeklärte Probleme In dieser Abgeschiedenheit lebt ein Mann in einem Waldstü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.