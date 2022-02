Diebstahl in Holstenniendorf : Dieseldiebe brechen Tank von Kettenbagger auf

Rund 300 Liter haben die unbekannten Diebe aus dem Baufahrzeug abgepumpt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Holstenniendorf | Dieseldiebe haben sich an einem Kettenbagger in Holstenniendorf zu schaffen gemacht. Die unbekannten Täter schlugen in der Zeit von Mittwoch (16. Februar, 17 Uhr) und Donnerstag (7.30 Uhr) zu. Sie brachen den Tank des Baufahrzeugs an der Hohenhörner Straße auf und zapften rund 300 Liter Dieselkraftstoff ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen...

