Übersicht : Konfirmationen in Glückstadt und Borsfleth: Wer wann und wo konfirmiert wird

In der Stadtkirche in Glückstadt und in der Kirche in Borsfleth sind Einsegnungen geplant. Wir bieten eine Übersicht.

Glückstadt /Borsfleth | In diesem Jahr finden wieder Konfirmationen der evangelischen Kirchengemeinde Glückstadt und Borsfleth statt. Jesper Borutta und Til Haagen sind konfirmiert worden, die nachfolgenden Jugendlichen werden noch konfirmiert. Am Sonnabend, 1. Mai, in der Stadtkirche: Mats Blosat, Filip Burgdorf, Joke Dietzel, Finn Egenberger, Rieka Enkisch, Robin- Ferna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.