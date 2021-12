1000 Euro für neues Fahrzeug : Frank Tams von Zeitreicher spendet an die Tafel Itzehoe

Weil ein Fahrzeug der Tafel nicht mehr einsatzfähig ist, können verschiedene Angebote nicht mehr gemacht werden – da kommt das Geld gerade recht.

Itzehoe | In diesem Jahr möchte der in der Fraunhoferstraße ansässige Dienstleister Zeitreicher seine Weihnachtsspende nicht überregional verteilen. „Erstmals wollen wir Menschen in der Region unterstützen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Frank Tams. Kinder- und Seniorenprojekte müssen ruhen Die Wahl fiel auf die Tafel Itzehoe, die sich über ei...

