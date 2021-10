Diebstahl : Portemonnaie-Dieb in Itzehoe bleibt unbemerkt

Einer Seniorin wird in der Itzehoer Innenstadt das Portemonnaie gestohlen. Ort und Zeitpunkt des Diebstahls bleiben unklar.

Itzehoe | Einer 89 Jahre alten Seniorin ist am Donnerstagvormittag (21. Oktober) in der Itzehoer Innenstadt das Portemonnaie entwendet worden. Zwischen 9 und 12 Uhr besuchte die Frau dort unter anderem ein Geschäft in der Bekstraße. Nachdem sie ihre Einkäufe getätigt hatte, begab sie sich auf den Weg zurück nach Hause. Erst am Nachmittag meldete sich dann ei...

