Diebstahl in Kollmar : 15-Jähriger vermisst seinen E-Scooter

Nachdem der Jugendliche sein Zweirad gewaschen hatte, wurde er gestohlen.

Kollmar | Unbekannte haben einem 15-jährigen Schüler dessen E-Scooter gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch (9. März) mit. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Sonntag (6. März) zwischen 14 Uhr und 17.50 Uhr. Nach Angaben der Beamten hatte der Junge seinen fahrbaren Untersatz mit dem blauen Versicherungskennzeichen auf einem Grundstück in der Straße...

