Diebstahl in Itzehoe : Unbekannter klaut Seniorin auf offener Straße Tasche aus dem Rollator

Eine 82-Jährige ist in der Großen Paaschburg bestohlen worden. Der Täter flüchtete mit ihrer Handtasche.

Itzehoe | Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag (10. März) einer Seniorin auf offener Straße in Itzehoe die Handtasche entwendet und ist mitsamt seiner Beute geflohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können. Frau hebt Bargeld ab Nachdem die 82-Jährige bei einer Bank in der Innenstadt Bargeld abgehoben hatte, deponier...

