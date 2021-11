Zeugen gesucht : Diebstahl in Itzehoe: Unbekannte Täter zapfen bis zu 1400 Liter Diesel ab

Mehrere Mitarbeiter eines Heizölhandels fanden leere Tanks in ihren Lkws vor. Die Fahrzeuge befanden sich allesamt auf dem Firmenparkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße.

Itzehoe | Die Polizei Itzehoe ist am Freitagmorgen (29. Oktober) zu einem Einsatz bei einem Heizölhandel in Itzehoe gerufen worden. Ein Mitarbeiter fand seinen Lastwagen mit leerem Tank vor. Als er dann seine Kollegen informierte, stellten vier weitere Fahrer ebenfalls leere Tanks fest. Das teilte die Polizei jetzt in einer Pressemitteilung mit. Auch interes...

