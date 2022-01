Einbruch in Lockstedt : Diebe stehlen Geräte aus Schuppen der Försterei

Die Täter nahmen einen Laubbläser und Werkzeug mit. Der Gesamtwert der Beute beträgt rund 1300 Euro.

Lockstedt | In Lockstedt ist es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte sind in den Schuppen der Försterei am Waldweg in Lockstedt eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Tat zwischen Sonntag (23. Januar) und Dienstag (25. Januar) ereignet. Und die Täter machten reiche Beute. Laubbläser und Werkzeug gestohlen Nachdem die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.