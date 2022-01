Fahrraddiebe in Wrist : 6000 Euro teures Pedelec am Bahnhof gestohlen

Nur noch das Schloss, mit dem das teure E-Bike angeschlossen war, lag auf dem Boden. Vom Täter fehlt jede Spur.

Wrist | Am vergangenen Dienstag (25. Januar) hat ein Unbekannter in Wrist am Bahnhof ein hochwertiges E-Bike entwendet. Der Geschädigte hatte sein schwarz und silberfarbenes Bike von dem Hersteller Giant um 5 Uhr am Wrister Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als der Mann um 15.30 Uhr zurückkehrte, war sein Zweirad im Wert von rund 6000 Euro v...

