Zeugen gesucht : Diebe brechen in Schenefeld Transporter auf und stehlen Werkzeuge

Der Gesamtschaden, den die Autoknacker in Schenefeld verursacht haben, beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 4000 Euro.

Schenefeld | In der Nacht zu Donnerstag (7. April) sind Unbekannte in Schenefeld in zwei Firmenfahrzeuge eingebrochen. Zwischen Mittwoch (17.30 Uhr) und Donnerstagmorgen brachen die Diebe zwei Transporter auf, die im Bürgermeister-Carstens-Ring abgestellt worden waren. Stichsägen und Akkuschrauber gestohlen Aus dem Inneren stahlen sie jeweils etwa zehn hochw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.