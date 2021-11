In Itzehoer Geschäft : Dieb klaut Geldbörse einer 53-Jährigen mit 240 Euro Bargeld

Beim Einkaufen in der KiK-Filiale in der Carl-Zeiss-Straße in Itzehoe wurde eine Frau beklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von sh:z

11. November 2021, 11:47 Uhr

Itzehoe | Einer Frau ist am Mittwochvormittag (10. November) das Portemonnaie beim Einkaufen gestohlen worden. In der Geldbörse befanden sich mehr als zweihundert Euro.

Keine verdächtige Person bemerkt

Die 53-Jährige hielt sich zwischen 11.30 und 11.45 Uhr in der KiK-Filiale in der Carl-Zeiss-Straße auf. Ihr Portemonnaie hatte sie in einer Umhängetasche verstaut. Noch während des Shoppens erschien der Frau ihre Tasche allerdings verdächtig leicht. Ein Blick bestätigte den Verdacht: Das Portemonnaie war weg.

Eine verdächtige Person hatte das Opfer nicht bemerkt. Der Dieb erbeutete 240 Euro Bargeld und einige Karten.

Zeugenhinweise unter 04821/6020.