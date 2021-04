Nächtlicher Einbruch : Dieb stiehlt Wechselgeld aus Schenefelder Bäckerei

Laut Polizei ereignete sich die Tat am 18. April zwischen 22 und 2 Uhr. Sie bittet um Hinweise.

Schenefeld | Über ein rückwärtiges Fenster ist ein Unbekannter in der Nacht zu Sonntag, 18. April, in eine Bäckerei in der Mühlenstraße in Schenefeld eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 22 und 2 Uhr. Aus einer Ladenkasse entnahm der Unbekannte das Wechselgeld und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Hinweise an Itzehoer Krip...

