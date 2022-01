Covid-19 im Kreis Steinburg : Knapp 500 akute Corona-Infektionen im Kreis Steinburg

Wie im ganzen Land steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach den Feiertagen auch im Kreis Steinburg deutlich an. Das Gesundheitsamt in Itzehoe meldet 494 akute Fälle – ein neuer Rekordwert.

Itzehoe | Auch im Kreis Steinburg steigt nach den Feiertagen die Zahl der Corona-Infektionen stark an. Am Montag (3. Januar) meldet das Gesundheitsamt in Itzehoe 494 akute Infektionen, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Seit dem 1. Januar – am Sonntag veröffentlichte die Behörde keine Zahlen – wurden 102 Neuinfektionen registriert. Weiterlesen: ...

