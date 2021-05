Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe meldet weiteren Todesfall in Verbindung mit Corona-Infektion

Die Zahl der Neuinfektionen stieg über das Wochenende um 21 an. 176 Personen gelten derzeit als akut infiziert.

Itzehoe | Die Zahl der Todesfälle mit Verbindung zu einer Corona-Infektion im Kreis Steinburg ist um eine weitere Person auf 35 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt in Itzehoe am Montag (10. Mai) mit. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um eine Person mit Vorerkrankungen, so die Behörde. Weitere Angaben zu Alter oder Wohnort macht ...

