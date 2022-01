Kursus an der VHS Itzehoe : Walter Günther gibt Tipps, wie der Übergang in die Rente gut gelingt

Wer in Rente geht, hat plötzlich eventuell keine Struktur mehr im Tag, dem fehlt möglicherweise Anerkennung. Deshalb sollte der neue Lebensabschnitt gut vorbereitet sein.

Itzehoe | „Wir werden im Leben auf alles vorbereitet – nur nicht auf den Ruhestand“, sagt Hans-Werner Boll, der sich erst kürzlich von seinen Kollegen der Rettungsdienst-Kooperation (RKiSH) verabschieden musste. Der 65-Jährige ist einer von zehn Teilnehmern des Kurses „Fit für den Wechsel in den Ruhestand“ an der Volkshochschule Itzehoe. Schnell wird deutlich: So manchem ist der Weg in den Ruhestand alles andere als geheuer. Wer mit dem Eintritt in den Ruhestand nicht in ein Loch fallen möchte, tut also gut daran, sich frühzeitig auf den neuen Lebensabschnitt vorzubereiten und die Weichen neu zu stellen. „Der Übergang vom Beruf in den Ruhestand ist meist eine einschneidende Veränderung, da sich Kontakte, Tagesabläufe und Einkünfte von einem Tag auf den anderen ändern“, sagt Kursleiter Walter Günther. Er selbst sei vor sechs Jahren in den Ruhestand gegangen und musste sich erst einmal neu erfinden. „Mir fehlte einfach das Gefühl der Zufriedenheit“, erinnert sich der ehemalige Pastor, der seine persönlichen Erfahrungen gerne an Gleichgesinnte weitergeben möchte. Gute Planung vor der Rente Denn auch er stellte sich immer wieder die Frage: Wer bin ich ohne meinen Beruf? Wie gestalte ich das Ausscheiden? Wie will ich leben? „Wichtig ist es, die Tage neu zu strukturieren und Enden miteinander zu verknüpfen“, rät er den Anwesenden, von denen sich einige bereits im Ruhestand befinden, andere dagegen sich vorab schon einmal informieren möchten. Doch wie geht zufriedenes Altern? „Die Weichen für einen guten Übergang können schon gestellt werden, wenn der Ruhestand noch entfernt ist oder auch in der nahen Ruhestands-Phase, wenn der Wechsel ansteht“, sagt Günther. Er weiß aus Erfahrungen, dass dieser Wechsel in die nachberufliche Zeit besser gelinge, wenn man sich vorher schon mit der Umstellung beschäftigt und gute Planungen oder Vorkehrungen getroffen hat. Es waren viele gute Denkanregungen dabei, von denen ich sicherlich vieles mitnehme und auch umsetzen werde. Daher stünden in seinem vierwöchigen Kurs Informationen, Anregungen und kleine Übungen im Mittelpunkt. Sie können den Teilnehmern helfen, Klarheit zu gewinnen, Gedanken und Pläne zu sortieren, Neues anzustoßen oder konkrete Projekte schonmal vorzubereiten. „Es waren viele gute Denkanregungen dabei, von denen ich sicherlich vieles mitnehme und auch umsetzen werde“, sagt Boll, der schon nach kurzer Zeit im Ruhestand für sich feststellen musste: „So kann das nicht weitergehen – ich brauche Struktur, muss lernen die Komfortzone zu verlassen, und muss mir Ziele setzen, damit wieder Bewegung in mein Leben kommt.“ Dass das Leben mit dem Eintritt in den Ruhestand nicht zu Ende sei, betont Erzieherin Grethe Büsen. Sie vermutet, dass manch einem mit Eintritt in den Ruhestand aber die Anerkennung fehle, sich der Freundeskreis ändere und man die plötzlich zur Verfügung stehende Zeit sinnvoll füllen müsse. Wichtig aber sei es doch, die positive Lebenseinstellung nicht zu verlieren. ...

