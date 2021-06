Entlassfeier in Itzehoe : Steinburg-Schüler starten in neuen Lebensabschnitt

Für alle elf Abgänger geht es bei den Glückstädter Werkstätten weiter. Und es war nicht der einzige Abschied des Tages.

Itzehoe | „Heute sitzen wir noch gemeinsam in einem Boot – wie ihr gehöre auch ich bald nicht mehr zur Steinburg-Schule“, sagte Schulleiterin Maren Lutz. Denn während die elf Schulabgänger in die berufliche Orientierung bei den Glückstädter Werkstätten starten, wird Lutz ihren Ruhestand genießen. „Wir stechen bald in See zu etwas Neuem – für uns alle b...

