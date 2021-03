Corona bremst Pläne in Itzehoe : Suche nach Altlasten am Rathaus: Stadt hofft auf Hotel-Ansiedlung

Investoren wollen wissen, ob im Boden Altlasten lauern – nur eine der Hürden für Wirtschaftsförderer Thomas Carstens.

Itzehoe | Eine Stange. Ein spezieller Hammer, der sie bis zu sechs Meter tief in den Untergrund treibt. Danach kratzt Geologe Rando Potrafke die Erde aus einer Rille in der Stange. Sechs Mal wiederholt sich die Prozedur auf dem Sandparkplatz am Rathaus, mehrere Dutzend Proben aus verschiedenen Schichten gehen ins Labor. Die Frage dabei: Wie ist der Baugrund? ...

