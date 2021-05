Stadt übernimmt Hallengebühren : 100.000 Euro einmalige „Aufstiegsprämie“ für die Itzehoe Eagles

CDU und SPD wollen den Basketball-Verein dabei unterstützen, nach dem Aufstieg die hohen Auflagen in der ProA-Liga erfüllen zu können.

Itzehoe | Rein sportlich betrachtet haben die Itzehoe Eagles erneut den Aufstieg in die 2. Basketball Bundesliga ProA geschafft. Doch damit sind auch eine Reihe von Auflagen der Liga verbunden. Deshalb musste der Verein in der vergangenen Saison auf den Aufstieg verzichten. Mindestens 1500 Besucher Zu den Vorgaben zählt, dass beispielsweise die Spiele in ...

