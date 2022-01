Aufzuchtstation Friedrichskoog : „Renate“ und „Ulla“: Erste Kegelrobben 2022 wieder in Freiheit

Zwei Tiere konnten nach erfolgreicher Aufzucht wieder in die Nordsee entlassen werden. Damit sind noch 19 Robben auf der Station.

Friedrichskoog | „Renate“ und Ulla“ machen den Anfang: Die Seehundstation in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) hat am Donnerstag die ersten beiden Kegelrobben in diesem Jahr ausgewildert. Eine davon ist „Renate“, die ein Seehundjäger gemeinsam mit dem noch in der Station gebliebenen „Rudi“ als wenige Tage alte Heuler am 26. November auf der Helgoländer Düne gebor...

