In Itzehoe gestoppt : Drogen und kein Führerschein: Polizei erwischt 22-Jährigen

Auch mit den Auto-Kennzeichen gab es ein Problem.

Itzehoe | Den Mann am Steuer kannten die Polizisten. Also stoppten sie am Montag (8. März) um 14.10 Uhr einen Audi im Kamper Weg – und machten damit alles richtig. Drogenkonsum eingeräumt Der 22-Jährige am Steuer räumte laut Polizeisprecherin Merle Neufeld bereitwillig ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und in der Nacht zum Sonnabend zuvor Ecstasy konsu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.