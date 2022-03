Protest in Glückstadt : Die Linke will Abschiebehaft zum „Ort der Gemeinschaft“ machen

Rund 30 Personen waren dem Aufruf der Partei Die Linke gefolgt. Bei der Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz nahmen noch mehr Gegner der Abschiebehaft teil.

Glückstadt | Am 21. März ist alljährlich der „Internationale Tag gegen Rassismus“. Das hat der Kreisverband der Partei Die Linke zum Anlass genommen, bereits am Sonnabend (19. März) gegen die Abschiebehaftanstalt der Länder Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in Glückstadt zu protestieren. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich zunächst 30 Pe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.