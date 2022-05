Anmeldungen ab sofort möglich : Feuchtfröhliche Floßrallye auf der Bekau in Kaaks

Sonntag, 3.Juli, geht es auf dem kleinen Flüsschen wieder ab Kaaks-Eversdorf in Richtung Huje. Doch nicht jedes Floß ist zugelassen.

Kaaks | Eines der feuchtfröhlichsten Ereignisse des Jahres im Kreis Steinburg steigt wieder am Sonntag, 3.Juli. In Kaaks organisiert die Landjugend Steinburger Geest wieder ihre Floßrallye auf der Bekau. Ab 11 Uhr lassen die Freizeitkapitäne ihre bunt geschmückten Fahrzeuge an der Brücke im Ortsteil Eversdorf zu Wasser, um anschließend nach Huje zu fahren. ...

