Mitglieder verloren : Comeback der Künstlergruppe Hungriger Wolf: Ausstellung in Oelixdorf im November

Die Gruppe hat wegen Corona deutlich gelitten und ist geschrumpft. Deshalb wurden nun neue Schwerpunkte festgelegt – und am 28. November wird es eine Ausstellung geben.

Hohenlockstedt | Obwohl die „Künstlergruppe Hungriger Wolf“ während der Hochzeiten der Corona-Pandemie und den Lockdowns fast zum Erliegen gekommen ist, plant sie nun ihr Comeback: Im November ist in Oelixdorf die erste Ausstellung geplant. In der „Alten Kate“ in Oelixdorf wird es am Sonntag, 28. November (1. Advent), eine Ausstellung geben, die das Wiedererstarken de...

