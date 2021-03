Bauarbeiten in Breitenburg : Vollsperrung in den Ferien – Kreisstraße 55 wird saniert

In den Osterferien sind die Bauarbeiten an der K 55 zwischen Kremper Weg und Einmündung Am Mühlenhof geplant.

Breitenburg | Die Sanierung der Kreisstraße 55 in Breitenburg geht in den Osterfeferien weiter. Im Rahmen des Deckensanierungsprogramms 2020 des Kreises Steinburg wurden die Bauleistungen bereits im vergangenen Jahr vergeben, danach wurde der Bauabschnitt ausgeführt. Jetzt folgt der Abschnitt vom Einmündungsbereich Kremper Weg bis vor die Einmündung Am Mühlenhof. ...

