Klinikum Itzehoe : Bundesweit einmalig: Therapie mit Palforzia gegen Erdnuss-Allergie

Für Kinder und Jugendliche mit einer Erdnuss-Allergie gibt es Grund zur Hoffnung: Am Itzehoer Krankenhaus ist der Startschuss für eine neue Therapie gefallen.

Itzehoe | Beherzt zugreifen, wenn eine Freundin Schokolade auspackt, in der Bäckerei ohne nachzudenken den Kuchen wählen, der am besten aussieht, oder im Restaurant einfach das bestellen, was am leckersten klingt – was für die meisten Menschen selbstverständlich ist, ist für Carla undenkbar. Die 15-Jährige leidet unter einer Erdnuss-Allergie. Zwischen 0,5 und 1...

