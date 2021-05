Lehmwohldschule in Itzehoe : Ökologisches Projekt: Fünftklässler engagieren sich und lernen dabei

Lernen durch Engagement – ein Wahlpflichtkurs, der in die Zukunft weist.

Itzehoe | Nistkästen. Sie werden in diesem Jahr noch im Eingangsbereich der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld ausgestellt. Ein sichtbares Zeichen für ein gelungenes Projekt im Bereich Lernen durch Engagement: Die Schule ist jetzt eine von 56 zertifizierten LdE-Netzwerkschulen in Schleswig-Holstein. Unterricht und Engagement Das Ziel ist, gesellschaftliches...

