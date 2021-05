Saniert und lackiert : Die Itzehoer Bücherzelle ist zurück in der Kirchenstraße

Die Telefonzelle mit Lesestoff sieht wieder gut aus und hat einen leicht veränderten Platz.

Itzehoe | Gut einen Monat war sie weg, nun ist sie wieder da: die Bücherzelle in der Kirchenstraße. Am Donnerstag (27. Mai) wurde sie wieder aufgestellt, nun in markantem Rot und an leicht verändertem Platz: nicht mehr vor dem Himmel + Erde, sondern vor St. Laurentii der Ladenzeile gegenüber. 2009 aufgestellt 2009 hatten Itzehoer Gastwirte nach der ersten...

