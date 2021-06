Zwischen B431 und Moorhusen : Neuendorf bringt neues Baugebiet auf den Weg

Die Gemeindevertretung hat erste Planungsschritte beschlossen. Doch die Untere Naturschutzbehörde muss dem Projekt noch zustimmen.

Neuendorf | Die Gemeinde Neuendorf plant ein neues Wohnbaugebiet. Aus diesem Grund stimmten die Kommunalpolitiker während ihrer jüngsten Sitzung in der Turnhalle am Gemeindehaus für die Planaufstellungsbeschlüsse zum Bebauungsplan 2 und zur Änderung des Flächennutzungsplans. Die Fläche in dem Gebiet nördlich der Straße Kirchdorf und östlich der Grundstücke Moorhu...

