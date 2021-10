Dörflich, aber gut aufgestellt : Gewerbe, Wohnraum oder Straßenbau: Horst wappnet sich weiter für die Zukunft

In dem 5800-Seelen-Dorf ist bereits alles Wichtige vorhanden, was man braucht – doch die Gemeinde entwickelt sich zusehends weiter. Und an vielen Stellen im Ort wird gebaut.

Horst | Die Behauptung, in Horst verändere sich recht schnell eine ganze Menge, kann wohl niemand als falsch abtun: Der ländliche Zentralort, in dem mittlerweile mehr als 5800 Einwohner leben, wächst stetig, entwickelt sich vor allem wirtschaftlich und baulich seit einigen Jahren immer mehr in Richtung Zukunft. Wir brauchen für Horst auch ein Klimaschutzkon...

