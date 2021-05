Feuerwehr-Einsatz : LKW verliert in Glückstadt mehrere Liter Motoröl

Nach einem Unfall verhinderten Helfer mit mehreren Säcken Ölbinder einen Eintrag in die Kanalisation.

Glückstadt | Beim Zurücksetzen auf ein Betriebsgrundstück im Glückstädter Gewerbegebiet ist am Mittwoch (19. Mai) die Fahrerin eines Lkw mit ihrer Zugmaschine auf einen am Rande des gegenüberliegenden Anwesens liegenden Feldstein gefahren. Dabei riss – von der Fahrerin zunächst unbemerkt – die Ölwanne des Sattelzuges auf. Kein Öl in der Kanalisation Die Frau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.