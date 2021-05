Tierrettung in Glückstadt : Feuerwehr-Einsatz: Schaf steckt am Deich in Abwasserrohr fest

Ein neugieriges Schaf steckte am Sonntagabend in einem Abwasserrohr am Elbdeich bei Glückstadt fest.

Glückstadt | Da hat sich wohl jemand grob verschätzt: Ein Schaf hat sich am späten Sonntagnachmittag (23. Mai) vermutlich selbst in eine hilflose Lage gebracht und damit einen Feuerwehr-Einsatz der besonderen Art am Rande der Straße Im Neuland ausgelöst. Schaf konnte im Rohr nicht aufstehen Kurz vor 17.30 Uhr war Spaziergängern am Elbdeich in Höhe des so gen...

