Verkehr in Itzehoe : Autofreie Feldschmiede kommt – zumindest ab der Poststraße

Um Platz für große Fahrzeuge zu schaffen, werden die Bürgersteige in der Poststraße schmaler.

Itzehoe | Seit Ende November 2020 versehen die elektrischen Poller in der Breiten Straße, im Oelmühlengang und in der Kirchenstraße ihren Dienst. Bald wird in der oberen Feldschmiede zwischen den Hausnummern 63 und 66 einer dazu kommen, um den Kfz-Durchfahrtsverkehr in Richtung La-Couronne-Platz außerhalb der Lieferzeiten zu verhindern. Zuvor geht es ab Montag ...

