Corona in Steinburg : Kreis verlängert Maskenpflicht, Fallzahlen steigen weiter

An Bahnhöfen und Schwerpunkten des Nahverkehrs gilt weiter: Maske auf. Auch touristische Anlaufpunkte sind betroffen.

Itzehoe | Plus 18: Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Steinburg ist von 1616 am Freitag auf 1634 am Sonntag (28. März) gestiegen. Aktuell positiv getestet sind 149 Menschen, fünf mehr als am Freitag. Bei den begründeten Verdachtsfällen gab es eine Zunahme um 62 auf 874. Verlängert bis 11. April Die Allgemeinverfügung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.