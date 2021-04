Großprojekt in Itzehoe : Baugenehmigung ist da: Grünes Licht für das neue Steinburger Kreishaus

In der zweiten Jahreshälfte sollen die Bauarbeiten beginnen.

Itzehoe | Sechs Männer stehen auf einer Fläche, die sich in den kommenden Jahren füllen wird. Der Kreis darf bauen: Bürgermeister Andreas Koeppen hat die Genehmigung für das neue Kreishaus auf dem Baufeld an der Karlstraße an Kreispräsident Peter Labendowicz übergeben. Die Genehmigung für das umfangreiche Bauvorhaben ist ein Meilenstein auf dem Weg zum neuen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.