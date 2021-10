Konzert in Itzehoe : Mad for Tunes – irisches Lebensgfühl auf der Kulturhofbühne

Traditionelle Melodien aus Irland, Balladen und temperamentvolle Instrumentals, dazu ein Guinness – das erwartet die Besucher beim Konzert der sechs Musiker.

Itzheoe | „Genau so ist es in Irland!“ – hört man immer wieder Besucher der Konzerte der Band Mad for Tunes sagen. Die sechs Musiker treten Sonnabend, 16. Oktober, ab 19 Uhr im Bühnensaal des Kulturhofs Itzehoe auf. Geboten wird Musik zum Genießen, denn die Band setzt traditionelle irische Melodien in eigene, erfrischende Interpretationen um – belebende Songs ...

