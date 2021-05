Nächste Großbaustelle : B431 wird ab September in Glückstadt und der Blomeschen Wildnis saniert

Bis Ende 2022 gibt es Sperrungen in elf Abschnitten zwischen dem Glückstädter Hafenkopf und der Blomeschen Wildnis.

Glückstadt / Blomesche Wildnis | Nach der Baustelle ist vor der Baustelle. In Glückstadt gehen sie sogar ineinander über: Während noch an den Rhinbrücken an der Stadtstraße gebaut wird, startet gut drei Straßenkilometer weiter die nächste Baumaßnahme, und die wird absehbar einschneidende Folgen für den Straßenverkehr mit sich bringen. Ab September soll die B431 von der Blomeschen Wil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.