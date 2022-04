Unfall auf A23 in Itzehoe : Nasse Fahrbahn – 24-Jähriger verliert auf Autobahn Kontrolle über BMW

Nach einem Unfall musste die Autobahn 23 zwischen Itzehoe Süd und Mitte erst ganz, anschließend halbseitig gesperrt werden.

Itzehoe | Kurzzeitige Sperrung am Dienstag, 4. April, auf der A 23 zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Süd und -Mitte: Gegen 17 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Begleiter in einem BMW die Autobahn in Richtung Heide. Auf der nassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über dem Wagen, rutschte nach links und kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke. Der BMW ...

