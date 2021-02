Glückstadt : Ein Kunstobjekt dient am Eingang des Detlefsengymnasiums jetzt als Blickfang

An der Wand des Versorgungsgebäudes wurde eine „Collage der Vielfalt“ montiert.

Glückstadt | „Es ist großartig geworden. So einen tollen Eingangsbereich wird man wohl an keiner anderen Schule finden.“ Das ist das Urteil von Kunstlehrer Vincent Schubarth vom Detlefsengymnasium. An der Wand des Versorgungsgebäudes mit Buswartebereich und Fahrrada...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.