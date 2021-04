Kunst im Detlefsen-Museum : Claus Vahle zeigt Bilder von der Elbe und der Stör

Das Detlefsen-Museum in Glückstadt zeigt Bilder von Claus Vahle, die er an der Stör und an der Elbe malte.

Glückstadt | „Unterwegs an Elbe und Stör 1980-1992“ heißt die Ausstellung mit Bildern von Claus Vahle im Detlefsen-Museum in Glückstadt. Gezeigt wird sie ab Sonnabend, 17. April, 14 Uhr. Zu sehen sind die Bilder bis August. Eine offizielle Eröffnung wird es wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Studium in Kiel und Stuttgart Claus Vahle wurde 1940 in Götting...

