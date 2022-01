Ruhe für die Schäfer : Im Kreis Steinburg gibt es zurzeit keinen Wolf, der Schafe jagt und tötet

Auch im Nachbarkreis Dithmarschen ist es ruhig, was Schafsrisse durch Wölfe anbelangt. Martin Schmidt vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) weiß, warum.

Steinburg/Dithmarschen | Schäfer – und auch andere Tierhalter – im Kreis Steinburg erleben gerade eine Zeit, in der sie aufatmen können. Zwar müssen sie jederzeit damit rechnen, dass wieder ein Wolf ihre Herden angreift, wahrscheinlich ist das im Moment jedoch nicht. Bereits 2021 hat es hier keinen einzigen Riss gegeben. Und Martin Schmidt, Sprecher des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) teilt mit: „Wir haben derzeit keinen Wolf im Lande, der sich nur auf Schafe spezialisiert hat.“ Das sei in Bezug auf Schafsrisse „ein wichtiger Faktor“, vor allem wenn man an den inzwischen toten männlichen Grauwolf mit der Kennung GW924m denke. Wissen Sie noch? Risse im Kreis Steinburg: Die Wölfe sind weg – doch die Sorgen der Schafhalter bleiben Schlimme Erinnerungen an Zeiten mit Wolf GW924m Dieser hatte es fast ausschließlich auf Schafe abgesehen. Er tauchte nachweislich erstmals im Juli 2018 in Schleswig-Holstein auf, und im Kreis Steinburg und im Kreis Pinneberg hatte er dann bis Ende Oktober 2019 nachweislich 78 Schafe angegriffen und/oder getötet. Teils gab es tageweise neue Meldungen über Schafsrisse von GW924m, mindestens aber wöchentlich. Im Kreis Steinburg hatte er am 29. September 2018 erstmals in Westermoor zugeschlagen, das letzte Mal ein knappes Jahr später, am 26. September 2019 in Wittenbergen. Irgendwann verschwand der Wolf plötzlich aus dem Kreis Steinburg und wurde am 6. Januar bei Gifhorn in Niedersachsen totgefahren aufgefunden. Warum gibt es keine Schafsrisse in Steinburg und Dithmarschen? Das Sinken der Risszahlen kann laut Martin Schmidt verschiedene Ursachen haben. Neben der Tatsache, dass es zurzeit kein Wolf aktiv auf Schafe abgesehen hat, könne eine „wahrscheinliche Erklärung“ sein, „dass viele Schafhalter mittlerweile die Förderung des Landes in Anspruch genommen haben und ihre Tiere präventiv durch geeignete Zäune schützen“. Viele Schafhalter haben mittlerweile die Förderung des Landes in Anspruch genommen und schützen ihre Tiere präventiv durch geeignete Zäune. Schmidt weist nämlich darauf hin, dass 2021 durchaus Wölfe durch Schleswig-Holstein zogen. „Es wurden 14 Wölfe individualisiert, die sich mehr oder weniger lange in Schleswig-Holstein aufgehalten haben.“ Er hebt hervor: „Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2020 sechs Wölfe und im Jahr 2019 acht Wölfe.“ Letzter nachgewiesener Schafsriss in Steinburg vor knapp zwei Jahren Den letzten Schafsriss im Kreis Steinburg, der nachweislich auf einen Wolf zurückgeht, hat es am 27. April 2020 in Hohenfelde gegeben. Ein Schaf wurde getötet. In Dithmarschen, das von Schafsrissen deutlich stärker geplagt ist, ist das nicht so lange her: Hier tötete zuletzt am 22. Juni 2021 in Schafstedt nachweislich ein Wolf sieben Schafe und verletzte eines. Und insgesamt wurden in Dithmarschen im Jahr 2021 gleich 19 Schafe getötet und 26 verletzt. Riss im November 2021 in Dellstedt: Ergebnis Marderhund Am 30. November 2021 war in Dithmarschen zuletzt ein Schafsriss gemeldet worden, in Dellstedt. Die DNA-Untersuchungen haben dem LLUR zufolge aber „Marderhund“ als Verursacher ergeben. Immer wieder kommt es auch vor, dass sich Schafe auf dem Rücken ,festliegen'. Sie werden dann schwächer und schwächer und können so zu Opfern von kleineren Beutegreifern wie Fuchs und Marderhund werden. Dazu teilt Martin Schmidt mit: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Marderhund in den meisten Fällen als Nachnutzer zu sehen: An einem Tier, das durch einen anderen Beutegreifer getötet wurde oder das durch eine natürliche Todesursache oder Krankheit gestorben ist.“ Weiterlesen: Der Wolf ist zurück: Zahlreiche tote Schafe und Lämmer in Dithmarschen Er sagt aber auch: „Immer wieder kommt es auch vor, dass sich Schafe auf dem Rücken ,festliegen'. Sie werden dann schwächer und schwächer und können so auch zu Opfern von kleineren Beutegreifern wie Fuchs und Marderhund werden.“ Das Endergebnis zum Rissvorfall am 30. November in Dellstedt steht allerdings noch aus. Schmidt: „Es erfolgt nach Abschluss aller Begutachtungen und Untersuchungen und kommt von dem für Schleswig-Holstein zuständigen Experten Dr. Norman Stier.“ Dafür würden dann das Rissgutachten, das Ergebnis der genetischen Analyse durch das Institut Senckenberg in Hessen und das Gutachten der Pathologie im Landeslabor Neumünster hinzugezogen. BI-Sprecher für wolfsfreie Dörfer bestätigen ruhige Zeiten Die beiden Sprecher der jeweiligen Bürgerinitiative (BI) für wolfsfreie Dörfer, Lena Kleinwort für Dithmarschen und Jan Zukowski für Südholstein (Steinburg und Pinneberg), bestätigen, dass die Zeiten für Schäfer gerade ruhig sind. Zukowski sagt: „Es wird zurzeit nichts gemeldet, unter den Schafhaltern hört man nichts. Es gibt aber immer mal Nachrichten, dass irgendwo Wölfe gesehen worden sein sollen.“ Die Winter-Weidesaison sei nun jedoch fast vorbei und die Schafe kämen in den Stall. Lena Kleinwort teilt mit: „Wir sind alle mit einer – wenn auch angespannten – Erleichterung durch die Winter-Weidesaison gekommen. Als der Riss am 30. November in Dellstedt erfolgte, wurde uns kurz wieder schlecht, denn das war mit Sicherheit kein Marderhund. Aber gerade ist es ruhig und das darf gern so bleiben. Bislang wurden wir ja leider aber immer eines Besseren belehrt.“ Auch interessant: Ergebnisse eindeutig: In Dithmarschen haben zwei verschiedene Wölfe Schafe getötet ...

