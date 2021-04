Schwarzarbeit in Itzehoe : Zollkontrolle auf Krankenhaus- und Hospizbaustelle

Im Rahmen von bundesweiten Schwerpunktkontrollen erschienen Zoll-Mitarbeiter auf Baustellen des Klinikums und des ASB in der Kreisstadt.

Itzehoe | Sie trafen sich am Freitag (16. 4.) in aller Frühe auf einem versteckten Parkplatz in Itzehoe. Nach und nach trudeln 20 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) mit acht Fahrzeugen ein. Der Zoll hat eine bundesweite Schwerpunktprüfung des Baugewerbes angesetzt. „Auch in Itzehoe“, erklärt der Einsatzleiter. Großbaustellen haben die Ermittler im ...

