Event in Itzehoe : Aufbau läuft: 1. Steinburger Abendmarkt mit engem Hygienekonzept

Maximal 260 Besucher gleichzeitig sind zugelassen. Das Event ist landesweit eine Besonderheit.

Itzehoe | Das Motto lautet „Ohrenschmaus und Gaumenfreuden“, doch uneingeschränkte Freude gibt es in Corona-Zeiten noch nicht. Deshalb gilt für die Premiere des Steinburger Abendmarktes am Donnerstag, 1. Juli, ein ausgefeiltes Hygienekonzept. Grüne Küche & Meer Von 16.30 bis etwa 21 Uhr werden die Besucher an den Ständen in der Kirchenstraße kulinarisch v...

