Naturpark Aukrug : Online-Umfrage: Was haben die Einwohner für Ideen?

Der Naturpark Aukrug will sich fit für die Zukunft machen.Außerdem wird für erstmals ein Ranger gesucht.

Kellinghusen/Hohenlockstedt | Mitschnacken. Mitgestalten. Mitmachen! Unter diesem Motto ruft der Naturpark Aukrug die Bürger seiner Mitgliedsgemeinden dazu auf, sich mit Projektideen an einer Onlinebefragung zu beteiligen. „Wir wollen wissen, was die Bewohner in den Gemeinden an Wünschen, Anregungen und Projektideen für Ihren Naturpark Aukrug haben“, sagt Bonnie Bogner, Geschäftsf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.