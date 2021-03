Covid-19 im Kreis Steinburg : Kaum neue Corona-Fälle: Steinburg hat bundesweit den niedrigsten Inzidenzwert

Am Montag meldet das Gesundheitsamt Itzehoe aber fünf neue Infektionen und einen weiteren Todesfall.

Itzehoe | In dieser Statistik stünde wohl jeder gerade gern ganz unten: Der Kreis Steinburg hat aktuell „die rote Laterne“ bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Beim Inzidenzwert, der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, liegt die Zahl für Steinburg laut dem Robert-Koch-Institut bei 12,2 – so niedrig wie nirgendwo sonst. ...

